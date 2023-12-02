Кроме того, мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей
Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Улан-удэнец, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.
Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Кроме того, в доход государства был конфискован автомобиль, которым горожанин управлял в состоянии алкогольного опьянения.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.
В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину
Общество, Фото:
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