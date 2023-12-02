В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину

Кроме того, мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей



Железнодорожный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины. Он обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Улан-удэнец, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, должных выводов для себя не сделал и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.



Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.



Кроме того, в доход государства был конфискован автомобиль, которым горожанин управлял в состоянии алкогольного опьянения.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.

