Жители Бурятии наблюдали северное сияние





Полярное (северное) сияние – это явление свечения верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты.









Накануне вечером на территории Бурятии наблюдалось полярное сияние. Жители Кижингинского, Тункинского, Селенгинского и Джидинского районов активно делятся фотографиями уникального явления в социальных сетях.Во многих регионах, в том числе соседних с Бурятией, также наблюдалось северное сияние, люди восхищаются явлением и пишут, что в небе как будто разлили краску.Как оказалось, связано появление полярного сияния с магнитной бурей. В группе «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды РАН сообщается, что сейчас проходит мощная магнитная буря.- Ожидаемая в эти дни магнитная буря, возможно, одна из наиболее сильных в 2023 году. Она может достигнуть показателя G3 /сильная/ и на короткое время G4 /очень сильная/, - отметили в Центре прогнозирования космической погоды.Наблюдаются полярные сияния на территории Бурятии. Могут возникнуть осложнения в здоровье: усугубление проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.