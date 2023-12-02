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Жители Бурятии наблюдали северное сияние

Жители Бурятии наблюдали северное сияние
Общество,  Фото:соцсети
Как оказалось, связано появление полярного сияния с мощной магнитной бурей

Накануне вечером на территории Бурятии наблюдалось полярное сияние. Жители Кижингинского, Тункинского, Селенгинского и Джидинского районов активно делятся фотографиями уникального явления в социальных сетях.



Во многих регионах, в том числе соседних с Бурятией, также наблюдалось северное сияние, люди восхищаются явлением и пишут, что в небе как будто разлили краску.

Как оказалось, связано появление полярного сияния с магнитной бурей. В группе «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды РАН сообщается, что сейчас проходит мощная магнитная буря.

- Ожидаемая в эти дни магнитная буря, возможно, одна из наиболее сильных в 2023 году. Она может достигнуть показателя G3 /сильная/ и на короткое время G4 /очень сильная/, - отметили в Центре прогнозирования космической погоды.

Наблюдаются полярные сияния на территории Бурятии. Могут возникнуть осложнения в здоровье: усугубление проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.

Справка: 

Полярное (северное) сияние – это явление свечения верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты.



северное сияние

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