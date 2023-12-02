В музее Монголии появилась фигура полководца Георгия Жукова

Маршала изобразили в полный рост

У дома-музея маршала Жукова, расположенного в столице Монголии Улан-Баторе, 1 декабря появился новый, очень ценный экспонат. Об этом сообщает Русский дом в Улан-Баторе.

Фигуру Георгия Жукова в полный рост, с точной копией образа известного во всём мире полководца Великой Победы и битвы на Халхин-Голе, специально для монгольского музея передали мастера команды «Невский баталист». Ребята создают исторические инсталляции и диорамы.

Инициатором создания фигуры Жукова для музея в Улан-Баторе выступил летчик-космонавт Герой Монголии и Герой СССР Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа. Его идею поддержала российская компания «Газопровод Союз Восток». Она оказала финансовую поддержку для реализации этого исторического проекта (возрастное ограничение 0+). Его также поддержали посольство РФ в Монголии и Русский Дом в Улан-Баторе.

Экспозиция (0+) доступна для гостей музея с 1 декабря.

Справка:

Георгий Константинович Жуков (19 ноября (1 декабря) 1896 — 18 июня 1974) - советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), Член Президиума ЦК КПСС (29 июня—29 октября 1957), министр обороны СССР (1955—1957). В послевоенные годы Жукова в народе называли «Маршал Победы». Депутат Верховного Совета СССР 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов.

С июня 1939 года Жуков командир 57-го особого армейского корпуса РККА на территории Монгольской народной республики. С 20 по 31 августа 1939 года Жуков проводит успешную операцию на окружение и разгром группировки японских войск генерала Комацубары на реке Халкин-Гол. Впервые в практике применения войск РККА в боях Жуков широко использовал танковые, мотоброневые и авиационные подразделения для решения задач активной обороны, быстрого окружения и уничтожения противника.

В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника советского Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами. В 1957 году исключён из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку.