Победителем стал осуждённый, отбывающий наказание в Улан-Удэ
В УФСИН России по Бурятии подвели итоги конкурса поделок среди осуждённых «Национальная игрушка».
- По результатам отборочных туров на региональный этап конкурса было представлено 13 поделок, олицетворяющих национальный характер народов, проживающих в нашей стране. Для создания конкурсных работ участники использовали имеющиеся подручные материалы. Среди представленных работ - деревянные и мягкие игрушки, фигурки из дерева, глины и солёного теста, - сообщили в УФСИН.
При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как оригинальность, художественное исполнение и качество изделия.
Победителем, по мнению жюри, стал осуждённый из колонии-поселения № 3.
В Бурятии осуждённые соревновались в изготовлении национальных игрушек
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