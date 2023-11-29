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В Бурятии осуждённые соревновались в изготовлении национальных игрушек

В Бурятии осуждённые соревновались в изготовлении национальных игрушек
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Победителем стал осуждённый, отбывающий наказание в Улан-Удэ

В УФСИН России по Бурятии подвели итоги конкурса поделок среди осуждённых «Национальная игрушка».

- По результатам отборочных туров на региональный этап конкурса было представлено 13 поделок, олицетворяющих национальный характер народов, проживающих в нашей стране. Для создания конкурсных работ участники использовали имеющиеся подручные материалы. Среди представленных работ - деревянные и мягкие игрушки, фигурки из дерева, глины и солёного теста, - сообщили в УФСИН.

При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как оригинальность, художественное исполнение и качество изделия.

Победителем, по мнению жюри, стал осуждённый из колонии-поселения № 3.


осужденные конкурс

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