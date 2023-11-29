Виновника незаконной свалки в Улан-Удэ выдал школьный дневник

За 102 микрорайоном Улан-Удэ, между ДНТ «Алтан» и 106 кварталом, внезапно появилась свалка мусора. Бурприроднадзор быстро нашёл тех, кто захламил территорию. Как оказалось, грязнули выкинули документы, содержащие персональные данные.
- В мусоре была информация с персональными данными (школьный дневник, чеки и т.д.). На основании этого были выявлены нарушители – это оказались жители близлежащего микрорайона, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Одной из нарушителей уже привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Пока он отделался предупреждением. Но за повторное нарушение ему точно грозит штраф.
Одно из обязательных требований – нарушители должны собрать свой мусор и вывезти его на полигон твёрдых коммунальных отходов. Это обошлось в 900 рублей.
- Мусор не появляется из ниоткуда. Давайте вместе следить за охраной окружающей среды. Не допускать загрязнения природы. Не быть равнодушными к таким случаям, - обратились в Бурприроднадзоре.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале 2023 года виновника свалки, устроенной в Аршанском участковом лесничестве, нашли по сертификату о вакцинации.