Она появилась в селе Кульск
27 ноября в сельском поселении «Кульское» в Бурятии состоялось торжественное событие – открытие памятной плиты в честь столетия образования Хоринского района.
- В 1923 году с 23 по 25 ноября в селе Кульск проходил первый аймачный съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Председателем первого Хоринского исполкома был избран Кузьма Семёнович Плешков. С того памятного дня и ведёт своё летоисчисление Хоринский район с центром в селе Кульск, - сообщили в районной администрации.
На открытии мемориальной доски присутствовали представители администрации Хоринского района, районного совета депутатов, администрации сельского поселения «Кульское» и общественности. Право открыть памятную плиту предоставилось старейшему жителю села Кульск Лосеву А.А. и главе МО «Хоринский район» Цыремпилову Б.А.
Торжественное мероприятие завершилось фотосъёмками жителей и гостей села на фоне новой мемориальной плиты, выступлением народного ансамбля казачьей песни «Вольница» и праздничным чаепитием в сельском клубе.
В Бурятии в честь юбилея Хоринского района установили памятную плиту
Общество, Фото:
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