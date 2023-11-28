28 ноября

Популярное

В Бурятии в честь юбилея Хоринского района установили памятную плиту

В Бурятии в честь юбилея Хоринского района установили памятную плиту
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Хоринского района
Она появилась в селе Кульск

27 ноября в сельском поселении «Кульское» в Бурятии состоялось торжественное событие – открытие памятной плиты в честь столетия образования Хоринского района.

- В 1923 году с 23 по 25 ноября в селе Кульск проходил первый аймачный съезд советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Председателем первого Хоринского исполкома был избран Кузьма Семёнович Плешков. С того памятного дня и ведёт своё летоисчисление Хоринский район с центром в селе Кульск, - сообщили в районной администрации.

На открытии мемориальной доски присутствовали представители администрации Хоринского района, районного совета депутатов, администрации сельского поселения «Кульское» и общественности. Право открыть памятную плиту предоставилось старейшему жителю села Кульск Лосеву А.А. и главе МО «Хоринский район» Цыремпилову Б.А.

Торжественное мероприятие завершилось фотосъёмками жителей и гостей села на фоне новой мемориальной плиты, выступлением народного ансамбля казачьей песни «Вольница» и праздничным чаепитием в сельском клубе.
Бурятия Хоринский район юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Семейские Бурятии соберутся на декабрьскую встречу
Семейские Бурятии соберутся на декабрьскую встречу
Общество, 28.11.2023
Она пройдёт 4 декабря в столице республики
Агинский боксёр стал призёром международного турнира в Беларуси
Агинский боксёр стал призёром международного турнира в Беларуси
Общество, 28.11.2023
Спортсмен стал третьим в весовой категории 67 килограммов
В Улан-Удэ стартуют «Рождественские чтения»
В Улан-Удэ стартуют «Рождественские чтения»
Общество, 28.11.2023
Мероприятия состоятся с 29 по 30 ноября
Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
Общество, 28.11.2023
Турнир между вузами состоится завтра, 29 ноября
В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова
В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество, 28.11.2023
В 15 раз обладателем приза стала команда Агинского района
В Улан-Удэ продолжают заливать катки
В Улан-Удэ продолжают заливать катки
Общество, 28.11.2023
На спортивных объектах идёт проверка спортинвентаря и внутренних помещений
Забайкалье находится в десятке по заболеваемости ковидом в России
Забайкалье находится в десятке по заболеваемости ковидом в России
Общество, 28.11.2023
Самые высокие показатели заболеваемости – в возрастной группе детей до года
Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при
Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при
Общество, 28.11.2023
Димчик Батомункуев стал победителем в весовой категории 57 кг
Теннисистка из Бурятии стала призёром международных соревнований
Теннисистка из Бурятии стала призёром международных соревнований
Общество, 28.11.2023
Спортсменка выиграла «бронзу» на кубке по настольному теннису
В Бурятии объявлены победители мастерских слёта «Росподрос»
В Бурятии объявлены победители мастерских слёта «Росподрос»
Общество, 28.11.2023
Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Образование»
В Улан-Удэ сотрудники ДПС доставили мальчика в больницу сквозь пробки
В Улан-Удэ сотрудники ДПС доставили мальчика в больницу сквозь пробки
Общество, 28.11.2023
Срочная помощь ребёнку понадобилась в час пик
В Бурятии наградили работников сельского хозяйства
В Бурятии наградили работников сельского хозяйства
Общество, 28.11.2023
Церемония прошла в рамках празднования столетия министерства сельского хозяйства РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^