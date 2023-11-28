Семейские Бурятии соберутся на декабрьскую встречу

Она пройдёт 4 декабря в столице республики



4 декабря в Улан-Удэ впервые пройдёт «Декабрьская встреча семейских Бурятии» (0+). Это событие объединит сразу несколько проектов: выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства и народно-художественный промыслов; мастер-классы по ткачеству семейского пояса, росписи, изготовлению традиционной куклы-мотанки; награждение любительских коллективов и гала-концерт.



Все мероприятия состоятся на площадке Русского драматического театра имени Бестужева. В 18:00 на главной сцене театра начнётся награждение лауреатов республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов семейских. Их программы были отобраны жюри. Своё мастерство покажут народный семейский хор «Долюшка» Тарбагатайского района, народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» Бичурского района, Забайкальский семейский народный хор «Истоки» республиканского центра народного творчества, народный фольклорный ансамбль «Родник» Хоринского района, Забайкальский народный хор «Семейские янтари» из Улан-Удэ. Все эти коллективы получат денежные премии по 180 тысяч рублей каждому коллективу и дипломы.



В рамках встречи также состоится презентация и подведение итогов реализации подпрограммы «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в РБ в 2022-2026 гг.». Вход на мероприятия свободный, сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 0+.

