Турнир между вузами состоится завтра, 29 ноября
29 ноября в Улан-Удэ состоятся межвузовские соревнования по баскетболу 3х3. Мероприятие пройдёт в рамках проекта ассоциации студенческого баскетбола «Баскетбол студентам».
Турнир проведут на базе Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, в спортивном зале №1. Начало соревнований в 13:00, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
Возрастное ограничение: 0+.
Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
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