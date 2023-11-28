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Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3

Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир между вузами состоится завтра, 29 ноября

29 ноября в Улан-Удэ состоятся межвузовские соревнования по баскетболу 3х3. Мероприятие пройдёт в рамках проекта ассоциации студенческого баскетбола «Баскетбол студентам».

Турнир проведут на базе Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, в спортивном зале №1. Начало соревнований в 13:00, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».

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Бурятия вузы спорт баскетбол

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