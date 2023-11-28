Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов

Общество, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Он нашёл их, когда разбирал старые вещи



Житель Иркутска добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 826 боевых патронов калибра 7,62 мм.



Мужчина рассказал, что нашёл патроны в гараже своего отца, когда разбирал старые вещи. Он сразу определил, что боеприпасы являются боевыми, поэтому незамедлительно принял решение сдать находку.



- Я сам являюсь владельцем нарезного оружия, поэтому прекрасно понимаю, что данные патроны не имеют ничего общего с охотничьими. Соответственно, в гражданском обороте они запрещены. И чтобы не было проблем, сразу отвёз их в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, - рассказал он.



Всего с начала 2023 года жители Иркутской области сдали 71 единицу незарегистрированного оружия. В основном это охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья. Также на добровольной основе передано 752 патрона. Общая сумма вознаграждений составила 373 тысячи 20 рублей.



- Зачастую граждане могут хранить найденные патроны, либо оружие, не задумываясь о последствиях для себя и окружающих. Росгвардия напоминает, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности. При этом они имеют возможность получить денежное вознаграждение, - отметила старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутску майор полиции Светлана Божева.



Сдать незарегистрированный арсенал можно в любое подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.

