28 ноября

27 ноября

Популярное

Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов

Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Общество,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Он нашёл их, когда разбирал старые вещи

Житель Иркутска добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 826 боевых патронов калибра 7,62 мм.

Мужчина рассказал, что нашёл патроны в гараже своего отца, когда разбирал старые вещи. Он сразу определил, что боеприпасы являются боевыми, поэтому незамедлительно принял решение сдать находку.

- Я сам являюсь владельцем нарезного оружия, поэтому прекрасно понимаю, что данные патроны не имеют ничего общего с охотничьими. Соответственно, в гражданском обороте они запрещены. И чтобы не было проблем, сразу отвёз их в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, - рассказал он.

Всего с начала 2023 года жители Иркутской области сдали 71 единицу незарегистрированного оружия. В основном это охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья. Также на добровольной основе передано 752 патрона. Общая сумма вознаграждений составила 373 тысячи 20 рублей.

- Зачастую граждане могут хранить найденные патроны, либо оружие, не задумываясь о последствиях для себя и окружающих. Росгвардия напоминает, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности. При этом они имеют возможность получить денежное вознаграждение, - отметила старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутску майор полиции Светлана Божева.

Сдать незарегистрированный арсенал можно в любое подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.
патроны Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
В Улан-Удэ врачи провели уникальную операцию по восстановлению лица и ноги девочки
Общество, 28.11.2023
Ортопеды, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги оперировали вместе
Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Общество, 28.11.2023
Он нашёл их, когда разбирал старые вещи
В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину
В Бурятии оштрафовали хозяина собаки, поцарапавшей чужую машину
Общество, 28.11.2023
Владельца собаки впервые оштрафовали в республике по новой статье
Названы абсолютные победители чемпионата Бурятии по стрельбе из традиционного лука
Названы абсолютные победители чемпионата Бурятии по стрельбе из традиционного лука
Общество, 28.11.2023
Более 120 лучников соревновались в национальных бурятских костюмах
Телебашня в Улан-Удэ позеленеет на два часа
Телебашня в Улан-Удэ позеленеет на два часа
Общество, 28.11.2023
Подсветку включат в рамках экологической акции
В Бурятии продолжается викторина «Узнавая, открывай»
В Бурятии продолжается викторина «Узнавая, открывай»
Общество, 28.11.2023
Жители Улан-Удэ ищут загаданные объекты и узнают о них интересные факты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^