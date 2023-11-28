Он нашёл их, когда разбирал старые вещи
Житель Иркутска добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 826 боевых патронов калибра 7,62 мм.
Мужчина рассказал, что нашёл патроны в гараже своего отца, когда разбирал старые вещи. Он сразу определил, что боеприпасы являются боевыми, поэтому незамедлительно принял решение сдать находку.
- Я сам являюсь владельцем нарезного оружия, поэтому прекрасно понимаю, что данные патроны не имеют ничего общего с охотничьими. Соответственно, в гражданском обороте они запрещены. И чтобы не было проблем, сразу отвёз их в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, - рассказал он.
Всего с начала 2023 года жители Иркутской области сдали 71 единицу незарегистрированного оружия. В основном это охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья. Также на добровольной основе передано 752 патрона. Общая сумма вознаграждений составила 373 тысячи 20 рублей.
- Зачастую граждане могут хранить найденные патроны, либо оружие, не задумываясь о последствиях для себя и окружающих. Росгвардия напоминает, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности. При этом они имеют возможность получить денежное вознаграждение, - отметила старший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутску майор полиции Светлана Божева.
Сдать незарегистрированный арсенал можно в любое подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.
Иркутянин добровольно сдал более 800 патронов
Общество, Фото:
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