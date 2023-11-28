Минтранс Бурятии сообщил, какие местные дороги отремонтируют в 2024 году

Всего 12 участков за 571 млн рублей
В Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Курумканском районах Бурятии в новом году отремонтируют местные дороги по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил минтранс Бурятии.
Министерство подготовило проект распоряжения об этом. В рамках госпрограммы планируется отремонтировать 12 участков дорог. Их общая протяженность 31 километр. Завершение работ планируется к концу 2024 года. Общая стоимость - 571,1 млн. рублей (из них 48,8 млн рублей из республиканского бюджета).
В Джидинском районе запланирован ремонт улицы Кирова в селе Петропавловка и участка с 0 по 2 км дороги Петропавловка - Дэдэ-Ичетуй.
В Закаменском районе в райцентре отремонтируют улицы Седлецкого, Партизанскую, Холтосонскую, Горького. Продолжится ремонт дороги в улусе Дутулур по улице Центральной с устройством подъездов к школе и детсаду. Пройдёт ремонт участка со 2 по 8 км местной дороги Дутулур- Утата-Далахай.
В Селенгинском районе отремонтируют подъезд к селу Темник и улицу Комсомольскую в городе Гусиноозерске.
В селе Курумкан запланирован капитальный ремонт улицы Школьной.«Байкал-Daily» сообщал, что в 2023 году дороги местного значения в Бурятии активно ремонтировались. Так, в Заиграевском районе на год раньше ввели в эксплуатацию отремонтированный подъезд к посёлку Онохой со стороны региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.