Театр имени Бестужева в Улан-Удэ 1 декабря завершит приём работ на конкурс сочинений

Его проводят к юбилею драмтеатра

В год своего 95-летнего юбилея Государственный русский драматический театр (ГРДТ) имени Николая Бестужева объявил творческий конкурс для школьников, студентов и учащихся средне-специальных учебных заведений. Он посвящён спектаклям, поставленным по произведениям писателей-классиков. Приём сочинений на конкурс «Театр. Классика» завершается 1 декабря, напомнила пресс-служба Русского театра.

В репертуаре основной и малой сцен ГРДТ сейчас представлен внушительный список классических постановок: «Метель» (12+) Пушкина, «Преступление и наказание» (12+) Достоевского, «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), «Волки и овцы» (16+) Островского, «Вишнёвый сад» (16+) Чехова и «Живой товар» (16+) по мотивам повести Чехонте.

«Мы ждём встречу с внимательным, понимающим зрителем. Рассчитываем на ваши открытия, на новый уровень осмысления мира спектаклей», - отметили в ГРДТ имени Николая Бестужева.

Ещё можно успеть прислать конкурсную работу на электронную почту театра.

Итоги будут подводить со 2 по 10 декабря. Победителей объявят и наградят 22 декабря 2023 года на «Бестужевских чтениях», традиционном мероприятии «Месяца истории театра». В этот день лучшие работы прочитают артисты Русского драматического театра, а победителям будут вручены памятные дипломы и подарки.

Сочинения победителей будут опубликованы в специальном сборнике, изданном в типографии театра, и размещены на сайте.

Возрастное ограничение 6+