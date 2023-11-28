Агинский боксёр стал призёром международного турнира в Беларуси

Спортсмен стал третьим в весовой категории 67 килограммов
Уроженец села Токчин Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Александр Мыдыгмаев завоевал «бронзу» на XX международном турнире по боксу, посвящённом памяти героя СССР Виктора Ливенцева. Соревнования прошли с 19 по 24 ноября в Минске.
- Спортсмен выступал в весовой категории 67 килограммов. Тренируется Александр у Владимира Брума. Участие в состязаниях принимали сильнейшие боксёры из Беларуси, России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Туркменистана и Конго, - сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Напомним, что на турнире в Минске также две медали завоевали спортсменки из Бурятии.
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