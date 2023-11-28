28 ноября

Популярное

В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова

В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В 15 раз обладателем приза стала команда Агинского района

Забайкальский посёлок Могойтуй стал местом проведения XXI турнира Агинского Бурятского округа по вольной борьбе «Кубок памяти Бадмы Цыренова».

По сложившейся традиции на турнире чествовали лучших тренеров. По итогам 2022 года специального приза и звания «Лучший тренер Забайкальского края по вольной борьбе 2023 года» удостоен тренер СШОР №3, мастер спорта России Балдан Содномов.

Парад участников возглавила команда Агинского района, 14-кратные обладатели кубка. Команда Могойтуйского района шесть раз становилась чемпионом турнира. Команду Агинского района в этом году возглавил чемпион Азии-2020 по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса Арсалан Будажапов.

По итогам соревновательного дня борцы Агинского района одержали наибольшее количество побед на борцовских коврах и стали в 15 раз обладателями кубка. На втором месте команда Могойтуйского района, на третьем – борцы Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Агинский Бурятский округ спорт вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Семейские Бурятии соберутся на декабрьскую встречу
Семейские Бурятии соберутся на декабрьскую встречу
Общество, 28.11.2023
Она пройдёт 4 декабря в столице республики
Агинский боксёр стал призёром международного турнира в Беларуси
Агинский боксёр стал призёром международного турнира в Беларуси
Общество, 28.11.2023
Спортсмен стал третьим в весовой категории 67 килограммов
В Улан-Удэ стартуют «Рождественские чтения»
В Улан-Удэ стартуют «Рождественские чтения»
Общество, 28.11.2023
Мероприятия состоятся с 29 по 30 ноября
Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
Студенты Бурятии сыграют в баскетбол 3х3
Общество, 28.11.2023
Турнир между вузами состоится завтра, 29 ноября
В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова
В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество, 28.11.2023
В 15 раз обладателем приза стала команда Агинского района
В Улан-Удэ продолжают заливать катки
В Улан-Удэ продолжают заливать катки
Общество, 28.11.2023
На спортивных объектах идёт проверка спортинвентаря и внутренних помещений
Забайкалье находится в десятке по заболеваемости ковидом в России
Забайкалье находится в десятке по заболеваемости ковидом в России
Общество, 28.11.2023
Самые высокие показатели заболеваемости – в возрастной группе детей до года
Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при
Бурятский борец выиграл международный турнир гран-при
Общество, 28.11.2023
Димчик Батомункуев стал победителем в весовой категории 57 кг
Теннисистка из Бурятии стала призёром международных соревнований
Теннисистка из Бурятии стала призёром международных соревнований
Общество, 28.11.2023
Спортсменка выиграла «бронзу» на кубке по настольному теннису
В Бурятии объявлены победители мастерских слёта «Росподрос»
В Бурятии объявлены победители мастерских слёта «Росподрос»
Общество, 28.11.2023
Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Образование»
В Улан-Удэ сотрудники ДПС доставили мальчика в больницу сквозь пробки
В Улан-Удэ сотрудники ДПС доставили мальчика в больницу сквозь пробки
Общество, 28.11.2023
Срочная помощь ребёнку понадобилась в час пик
В Бурятии наградили работников сельского хозяйства
В Бурятии наградили работников сельского хозяйства
Общество, 28.11.2023
Церемония прошла в рамках празднования столетия министерства сельского хозяйства РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^