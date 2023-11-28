В Агинском округе борцы разыграли кубок памяти Бадмы Цыренова

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В 15 раз обладателем приза стала команда Агинского района



Забайкальский посёлок Могойтуй стал местом проведения XXI турнира Агинского Бурятского округа по вольной борьбе «Кубок памяти Бадмы Цыренова».



По сложившейся традиции на турнире чествовали лучших тренеров. По итогам 2022 года специального приза и звания «Лучший тренер Забайкальского края по вольной борьбе 2023 года» удостоен тренер СШОР №3, мастер спорта России Балдан Содномов.



Парад участников возглавила команда Агинского района, 14-кратные обладатели кубка. Команда Могойтуйского района шесть раз становилась чемпионом турнира. Команду Агинского района в этом году возглавил чемпион Азии-2020 по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса Арсалан Будажапов.



По итогам соревновательного дня борцы Агинского района одержали наибольшее количество побед на борцовских коврах и стали в 15 раз обладателями кубка. На втором месте команда Могойтуйского района, на третьем – борцы Дульдургинского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



