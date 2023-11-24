Многодетным семьям Бурятии в 2023 году уже перечислили 1,3 млрд рублей

Речь о местных пособиях и маткапитале

В Бурятии многодетным семьям с низкими доходами, среднедушевой доход в которых на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленного в республике, предоставляется единое пособие. Об этом сообщила министр социальной защиты населения Татьяны Быкова.

Многодетным семьям, доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, предоставляется республиканский материнский капитал в размере 65 281 рубля. За 10 месяцев текущего года им воспользовались 1740 семей. При рождении третьего и последующего ребёнка предоставляется ежемесячная выплата в сумме 16 тысяч рублей

- С начала года этой мерой поддержки охвачено 11 446 семей, которым перечислено свыше 1,3 млрд рублей, - отметила министр Быкова.

В Бурятия действует целый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. Ими охвачены 24 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается 77 тысяч детей. На эти цели за пять лет только из республиканского бюджета направлено 2 млрд 150 млн рублей.

Жильё и авиабилеты

Семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Жилищную субсидию на приобретение или строительство жилья получает и многодетная семья, в которой одновременно родилось трое и более детей, если семья нуждается в улучшении жилищных условий.

Поддержка многодетных семей – один из главных приоритетов государственной политики, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики. Поэтому по поручению президента России с 1 июля 2023 года реализуются региональные программы по повышению рождаемости, которые разработаны с учётом особенностей каждого субъекта.

Многодетные семьи Бурятии имеют право на приобретение льготных авиабилетов, компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования, первоочередное предоставление учащимся до 15 лет льготных путевок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки, бесплатное один раз в месяц посещение государственных театров. А с 2021 года многодетные семьи Бурятии освобождены от уплаты транспортного налога в размере 100% от установленной ставки.

Работа по поддержке семей, в которых воспитывается трое и более детей продолжается. Уже разработан проект указа президента, устанавливающий единый статус многодетной семьи и меры социальной поддержки.