Костоломы Бурятии победили на межрегиональном турнире

Общество, Фото: администрация Закаменского района

В посёлке Усть-Ордынском состоялись соревнования по разбиванию хребтовых костей



11 ноября в административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл межрегиональный турнир по разбиванию хребтовой кости «Һэер шаалган». В соревнованиях участвовали представители Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области, также Закаменского и Тункинского районов Бурятии.



В общекомандном зачёте первое место завоевала команда Закаменского района. Победителями в своих возрастных категориях стали:

- «До 13 лет» - Этигэл Ш. (Тункинский район),

- «14-20 лет» - Дмитрий Т. (Тункинский район),

- «21-30 лет» - Аламжи Дылыков (Закаменский район),

- «31-40 лет» - Владимир Топшиноев (Эхирит-Булагатский район),

- «41-50 лет» - Баярта Цыренов (Закаменский район),

- «50 и старше» - Илья Маланов (Нукутский район).



В абсолютном первенстве победил Дмитрий Т. из Тункинского района.

