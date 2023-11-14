В посёлке Усть-Ордынском состоялись соревнования по разбиванию хребтовых костей
11 ноября в административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл межрегиональный турнир по разбиванию хребтовой кости «Һэер шаалган». В соревнованиях участвовали представители Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области, также Закаменского и Тункинского районов Бурятии.
В общекомандном зачёте первое место завоевала команда Закаменского района. Победителями в своих возрастных категориях стали:
- «До 13 лет» - Этигэл Ш. (Тункинский район),
- «14-20 лет» - Дмитрий Т. (Тункинский район),
- «21-30 лет» - Аламжи Дылыков (Закаменский район),
- «31-40 лет» - Владимир Топшиноев (Эхирит-Булагатский район),
- «41-50 лет» - Баярта Цыренов (Закаменский район),
- «50 и старше» - Илья Маланов (Нукутский район).
В абсолютном первенстве победил Дмитрий Т. из Тункинского района.
Костоломы Бурятии победили на межрегиональном турнире
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