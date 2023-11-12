12 ноября

11 ноября

10 ноября

Популярное

На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый

На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их определят сами местные жители в ходе голосования

В воскресенье, 12 ноября, в Северобайкальске проходят выборы депутатов городского совета. Об этом напомнили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». Голосование продлится до 20:00.

Осенью Северобайкальск неожиданно остался без народных избранников. Они решили самораспуститься на внеочередной сессии в середине сентября. Полномочия горсовета признали прекращёнными – после того, как его экс-председатель Андрей Невьянцев расстался со своим креслом, там осталось всего девять человек. А работать таким составом по закону нельзя.

Невьянцев ушёл в Народный Хурал – в единый день голосования он одержал победу на выборах на 33-м одномандатном округе.

- Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов, – рассказали тогда в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Их дату определит территориальная избирательная комиссия.

Из почти трёх десятков кандидатов местным жителям предстоит определить 15, которые будут представлять и защищать их интересы. Без депутатов северобайкальцы жили почти два месяца.

Всего, по данным общественной палаты Бурятии, 12 ноября выборы проходят в 58 поселениях по всей республике. В списки избирателей включили 57922 человек, досрочно проголосовали 747.
выборы депутаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Москвичи признались блогеру из Бурятии, что им не по силам своя квартира
Москвичи признались блогеру из Бурятии, что им не по силам своя квартира
Общество, 12.11.2023
Жители российской столицы уверены, что никогда не смогут купить собственное жильё
Чемпион кулачного боя из Бурятии защитил свой титул в Москве
Чемпион кулачного боя из Бурятии защитил свой титул в Москве
Общество, 12.11.2023
Виталий Ананин одержал победу на турнире Hardcore FC
В Бурятии не стало заслуженного экономиста России
В Бурятии не стало заслуженного экономиста России
Общество, 12.11.2023
Александру Пивоварову было 77 лет
Собаколовы рассказали об оскорблениях и угрозах от жителей Бурятии
Собаколовы рассказали об оскорблениях и угрозах от жителей Бурятии
Общество, 12.11.2023
Они раскрыли, с чем приходится сталкиваться при поимке бродячих псов
«Чтобы не наглели»: Лидер российских буддистов нашёл управу на волков
«Чтобы не наглели»: Лидер российских буддистов нашёл управу на волков
Общество, 12.11.2023
Для борьбы с ними Хамбо Лама предложил разводить яков
В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры
В столице Бурятии наценились все съёмные квартиры
Общество, 12.11.2023
Сильнее всего в Улан-Удэ подорожали «трёшки»
В курортном посёлке Бурятии разобрались с жуткой вонью и помоечными коровами
В курортном посёлке Бурятии разобрались с жуткой вонью и помоечными коровами
Общество, 12.11.2023
Регоператору пришлось убрать мусор, который поедали жвачные
В Бурятии отмечают Синичкин день
В Бурятии отмечают Синичкин день
Общество, 12.11.2023
Специалисты рассказали, чем можно кормить «зимних» птичек
Бурятию захватывают морозы
Бурятию захватывают морозы
Общество, 12.11.2023
В некоторых районах пообещали под -30 градусов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
В Улан-Удэ дети ходят в школу мимо оголённых проводов
Общество, 12.11.2023
Они висят прямо над дорогой и «змеятся» по земле
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами
Общество, 12.11.2023
С начала года в республике появилось более 2300 таких жилых построек
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Улан-удэнцев покорил поющий таксист
Общество, 12.11.2023
Он исполнил известную композицию и стал звездой соцсетей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^