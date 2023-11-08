Он остановится в Северобайкальске, Таксимо, Улан-Удэ и Бабушкине
Бурятию дважды посетит поезд Деда Мороза. В нём будут кукольный театр, приёмная главного волшебника, сувенирная лавка, вагоны с буфетом и рестораном. Прибывать и отправляться на станции поезд будет на паровозной тяге.
Поезд стартует 11 ноября из вотчины Деда Мороза — Великого Устюга. В этом году он посетит свыше 70 населённых пунктов по всей стране. Так, в начале декабря он проедет по северу Бурятии. В Северобайкальск он прибудет 7 декабря, а 8 декабря остановится в Таксимо.
На обратном пути, 12 декабря поезд сделает остановку в Улан-Удэ, а затем, в этот же день, в Бабушкине (Мысовая). В расписании возможны изменения.
Фотографии с прошлогоднего посещения Улан-Удэ можно посмотреть здесь.
Возрастное ограничение: 0+.
По Бурятии проедет поезд Деда Мороза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его проведут сами подростки
В ВДНХ будет организован большой концерт, посвящённый республике
Церемония бракосочетания пройдёт по всем канонам традиционных свадебных обрядов
Награды получили учащиеся Еравнинского и Кяхтинского районов
В следующем году фестиваль впервые пройдёт в статусе всемирного
Мероприятие проведут в Монголии в следующем году
Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»
С «бриллиантовой свадьбой поздравили супругов из Маккавеево
Участникам расскажут историю республики и её достопримечательностей
Работы проведут в 2024 году
Птица продолжает сопровождать верующих во время обхода вокруг дацана
Начался приём заявок на конкурсный отбор
В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов
Губернатор Приангарья дал слово
Средства на обновление вывесок выделили из федерального бюджета