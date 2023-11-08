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По Бурятии проедет поезд Деда Мороза

По Бурятии проедет поезд Деда Мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он остановится в Северобайкальске, Таксимо, Улан-Удэ и Бабушкине

Бурятию дважды посетит поезд Деда Мороза. В нём будут кукольный театр, приёмная главного волшебника, сувенирная лавка, вагоны с буфетом и рестораном. Прибывать и отправляться на станции поезд будет на паровозной тяге.

Поезд стартует 11 ноября из вотчины Деда Мороза — Великого Устюга. В этом году он посетит свыше 70 населённых пунктов по всей стране. Так, в начале декабря он проедет по северу Бурятии. В Северобайкальск он прибудет 7 декабря, а 8 декабря остановится в Таксимо.

На обратном пути, 12 декабря поезд сделает остановку в Улан-Удэ, а затем, в этот же день, в Бабушкине (Мысовая). В расписании возможны изменения.

Фотографии с прошлогоднего посещения Улан-Удэ можно посмотреть здесь.

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