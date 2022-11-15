Поезд Деда Мороза посетил Улан-Удэ

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15 ноября столица Бурятии встретила поезд Деда Мороза. На железнодорожном вокзале сделала свою остановку празднично оформленная передвижная резиденция из Великого Устюга.Как рассказали в минкультуры Бурятии, жители и гости столицы республики смогли воочию увидеть главного новогоднего волшебника страны Деда Мороза, его верную спутницу Снегурочку и их сказочную команду. А приехали они на необычном поезде, в котором размещена сказочная приёмная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно было приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Во главе поезда - паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.Маршрут поезда проходит через всю Россию целых 85 дней с остановками в 130 городах и посёлках. Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа. Улан-Удэ не стал исключением. Город встретил гостей праздничной программой для детей с аниматорами, подготовленной республиканскими и муниципальными учреждениями культуры.В мероприятии приняли участие все желающие. Для обладателей билетов была запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и сладкие подарки. В число таких «счастливчиков» попали 30 детей из подшефных детских домов, которые курируют учреждения культуры Бурятии.- В прошлом году первый раз я отправился в путешествие по стране. Мои добрые друзья – железнодорожники снарядили волшебный поезд, чтоб я в разных местах побывал и сказкой своей поделился. Очень мне и команде моей понравилось это путешествие, такие славные ребятишки у нас в стране живут, хорошо мы пообщались да повеселились от души. И после поездки той получил я много писем из других городов с приглашениями в следующий раз у них погостить. Из вашего города мне тоже внучата написали: приезжай к нам, дедушка, посмотри, какие люди хорошие у нас да места дивные. И вот я вместе со Снегурочкой и своими веселыми помощниками прибыл сказочным рейсом прямо к вам, в ваш чудесный, добрый город! - сказал Дед Мороз.После остановки в Улан-Удэ Дед Мороз и его помощники поедут в другие города, чтобы встретиться с детьми и подарить радость и волшебство. Сегодня этот поезд также побывал с остановкой на станции Мысовая (город Бабушкин).Поезд Деда Мороза - совместный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области, который организуют второй год подряд. В 2021-м всероссийский Дед Мороз со своей командой впервые отправился из Великого Устюга в железнодорожное путешествие 5 декабря. За 41 день поезд проехал свыше 13 тысяч километров, побывал в 36 городах России: добрался до Сочи, Краснодара, Махачкалы, Ставрополя и Нижнего Новгорода, прежде чем вернуться в главную новогоднюю резиденцию страны. В этом году праздничная акция стала более масштабной.