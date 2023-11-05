Бурятию скуют морозы и накроет снег



В ближайшие дни в Бурятии по-прежнему будет холодно и ветрено. Ночами синоптики обещают до 24-27 градусов ниже нуля, да днём в большинстве районов сохранится минусовая температура. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.



Так, в воскресенье, 5 ноября, по республике преимущественно без осадков и от -4 до -9, на севере – от -10 до -15 и лишь местами – до +1°С. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13-16 м/с. В Улан-Удэ – от -5 до -7. Ветер восточный, 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.



Ночью 6 ноября ожидается от -12 до -17, кое-где – от -22 до -27, на юге – от -6 до -11. В дневное время – от -2 до -8, местами – от -10 до -15. Возможен небольшой снег, по Прибайкалью и на юго-западе – умеренный снегопад. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.



Ночью 7 ноября по Бурятии – от -9 до -14, где-то – от -19 до -24, по Прибайкалью – от -4 до -9. Днём похолодает до -2, -8, местами – до -10, -15. В большинстве районов выпадет снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. Вплоть до середины следующей недели в республике будет то облачно, то солнечно.

