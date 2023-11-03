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На телебашне Улан-Удэ включат праздничную иллюминацию

На телебашне Улан-Удэ включат праздничную иллюминацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Увидеть её можно будет в День народного единства

4 ноября в Улан-Удэ, на телебашне на улице Бабушкина включат тематическое световое шоу. Иллюминацию организуют в честь Дня народного единства, сообщили в комитете городского хозяйства.

Телевышка засияет цветами российского триколора. Увидеть праздничную иллюминацию горожане смогут с 18:15 до 20:15.

Напомним, что телевышка в первый раз засияла цветами флагов России и Бурятии год назад. Посмотреть фоторепортаж можно здесь.

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Бурятия Улан-Удэ День народного единства иллюминация ТВ

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