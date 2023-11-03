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ФАП в райцентре в Бурятии выживает без воды

ФАП в райцентре в Бурятии выживает без воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работникам фельдшерско-акушерского пункта пока приходится пользоваться привозной

Жителей Бичуры шокировала обстановка в фельдшерско-акушерском пункте на улице Октябрьская. Недавно один из них обнаружил, что в ФАПе нет воды, чтобы элементарно помыть руки перед приёмом.

- Как можно принимать больных? Почему руководство ЦРБ не устраняет эту проблему? Как может осуществляться работа фельдшера? Почему СЭС не контролирует эту ситуацию? И когда построят новый ФАП? – вопрошает сельчанин в группе «Бичура-инфо.24/7». – О нём писали на протяжении многих лет.

В Бичурской центральной районной больнице пояснили: ФАП расположен в приспособленном помещении школы.

- Вода привозная, обработка ёмкостей проводится согласно СанПин. На это помещение учреждение получено санитарно-эпидемиологическое заключение, есть лицензия на медицинскую деятельность, – отметили в ЦРБ и добавили, что фельдшерский пункт включили в программу модернизации, действующую до 2030 года.
ФАП медицина вода

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