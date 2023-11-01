В районе Бурятии открыли неизведанное место





Месяц назад специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» узнали , что больше всего привлекает российских путешественников в Бурятии. Большинство (72%), как выяснилось – живописная природа и хорошая, по их мнению, экологическая ситуация (53%). Некоторых манят уникальные достопримечательности (51%).

В прибрежном Кабанском районе появилось неизведанное ранее место – разрез Переемный. Об открытии рассказали на днях в группе «Кабанск-инфо.24/7».Там уточнили, что площадь разреза – 300 квадратных метров. С его вершины открывается вид на Байкал и заповедную тайгу. Это место может стать новой точкой притяжения туристов, считают местные власти.Те, кто уже бывал в республике, в восторге от гостеприимства местных жителей (59%) и разнообразной и вкусной кухни (58%). А ещё им понравилось небольшое количество отдыхающих (41%) и комфортное и доступное проживание (40%). Самые высокие оценки у приезжих получили озеро Байкал и Байкальский природный заповедник, долина Шумакских источников и Этнографический музей народов Забайкалья.На отдых в Бурятию, как правило, стремятся жители Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 34 лет. Их влекут природа и животный мир (39%), возможность получить свежие впечатления, увидеть и попробовать что-то новое (34%), а также перезагрузиться и зарядиться энергией (30%). Те, кто пока откладывает путешествие в «таёжную озёрную», опасаются, что не смогут добраться до популярных достопримечательностей. А многие переживают, что в Бурятии может быть плохая мобильная связь и Wi-Fi.