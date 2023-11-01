Режим его работы изменится на ноябрьских праздниках
Жителей Бурятии предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящих праздников. В пятницу, 3 ноября, МФЦ закроется в 15:30 на три дня, а во вторник, 7-го, начнёт функционировать в обычном режиме.
В начале последнего осеннего месяца жителей республики, как и всех россиян, ждёт длинный уик-энд – с 4-го по 6-ое число включительно. Связано это с Днём народного единства, который вся страна отметит 4 ноября уже в 19-ый раз.
Поскольку суббота, 4-ое, совпадает с праздником, положенный выходной автоматически переносится на следующий за ним будний – то есть понедельник. Ранее специалисты рассказали, как трёхдневный отдых отразится на зарплатах. Он не скажется на жалованье тех, кто получает оклад.
В Бурятии закроется МФЦ
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