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В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ

В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В одном из районов цена на него взлетела сразу на 150 рублей

Стоимость проезда в маршрутках из районов до столицы Бурятии продолжает расти. Следом за заиграевцами и мухоршибирцами недовольство по этому поводу начали высказывать баргузинцы.

- Пишут о повышении тарифа, наценка – от 100 до 150 рублей. От Улан-Удэ до Максимихи было 730, а сейчас 850. Законно ли это? – поинтересовались люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».

По словам сельчан, на таких объявлениях нет «ни подписей, ни печатей».

- Филькина грамота. Кто-то вообще это контролирует? – уточнили пассажиры. – Это ведь очень дорого. На маршрутках обычно ездят пенсионеры и малообеспеченные люди, у которых нет личного транспорта.

В пресс-службе Минтранса РБ напомнили: пассажирские перевозки на пригородных и междугородних маршрутах осуществляются по нерегулируемым тарифам – согласно федеральному закону № 220 от 13 июля 2015 года. Потому обслуживающие их компании вправе сами устанавливать цену на проезд, но менять её можно не чаще раза в год. Предупредить об этом обязаны как минимум за десять дней.

Тем, кто считает такое повышение необоснованным, посоветовали обратиться в федеральную антимонопольную службу, отправив жалобу через интернет-приёмную: fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-uslugi.
проезд тарифы маршрут жалобы деньги

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