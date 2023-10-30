В одном из районов цена на него взлетела сразу на 150 рублей
Стоимость проезда в маршрутках из районов до столицы Бурятии продолжает расти. Следом за заиграевцами и мухоршибирцами недовольство по этому поводу начали высказывать баргузинцы.
- Пишут о повышении тарифа, наценка – от 100 до 150 рублей. От Улан-Удэ до Максимихи было 730, а сейчас 850. Законно ли это? – поинтересовались люди в группе «Баргузин-инфо.24/7».
По словам сельчан, на таких объявлениях нет «ни подписей, ни печатей».
- Филькина грамота. Кто-то вообще это контролирует? – уточнили пассажиры. – Это ведь очень дорого. На маршрутках обычно ездят пенсионеры и малообеспеченные люди, у которых нет личного транспорта.
В пресс-службе Минтранса РБ напомнили: пассажирские перевозки на пригородных и междугородних маршрутах осуществляются по нерегулируемым тарифам – согласно федеральному закону № 220 от 13 июля 2015 года. Потому обслуживающие их компании вправе сами устанавливать цену на проезд, но менять её можно не чаще раза в год. Предупредить об этом обязаны как минимум за десять дней.
Тем, кто считает такое повышение необоснованным, посоветовали обратиться в федеральную антимонопольную службу, отправив жалобу через интернет-приёмную: fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-uslugi.
В Бурятии назревает недовольство из-за подорожавшего проезда до Улан-Удэ
Общество, Фото:
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