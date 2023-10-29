В Монголии опровергли заявление учёного из Бурятии о сенсационной находке рукописи времён Чингисхана

Информации о том, что найдена письменная версия нет



Эксперты, занимающиеся восстановлением нематериального наследия Монголии на протяжении десятков лет, сообщили, что «Алтан аялгуу» - это устное произведение о монгольской государственности и о её гражданах. Его монголы передавали из уст в уста на протяжении многих столетий. Поэтому оно и называется «аялгуу», то есть «художественная речь», сообщил телеграм-канал Монгольский узел.

«Байкал-Daily» писал со ссылкой на этот канал, что на прошедшей в Улан-Удэ стратегической сессии по эпосу «Гэсэр» сенсационное сообщение сделал известный предприниматель, доктор наук и общественник. Он заявил, что в Монголии обнаружена древняя рукопись времен Чингисхана «Золотосущный Завет». И он профинансирует её перевод на современный монгольский язык.

Но, оказалось, что с 90-х годов XX века на протяжении более 10 лет шли работы по воспроизведению рукописи «Алтан аялгуу» на современный монгольский язык.



«Информации о том, что найдена письменная версия, нет, - пишет Монгольский узел. - Тем более, в случае нахождения находки такого масштаба, власти Монголии не упустили бы грандиозное событие и много раз заявляли бы по всем мировым СМИ. А археологический документ хранился бы во вновь открывшемся музее «Чингисхана».

Получается, пишет Монгольский узел, что информация про «Алтан аялгуу», мягко говоря, интерпретирована по-своему…

Скандал международного масштаба?

При этом в редакцию телеграм-канала Монгольский узел после первой публикации о «сенсационной» находке продолжают приходить подробности с прошедшей недавно стратегической сессии по эпосу «Гэсэр»

«Известный рядом околонаучный проектов деятель также выдвинул инициативу по созданию международного института, директором которого он сам себя и рекомендовал почтенной публике, - пишет телеграм-канал. - По его утверждению, вновь открытый научный центр должен собрать не менее 150 миллионов американских долларов для дальнейшей популяризации «Золотосущного завета» и вывода его на один уровень с Библией, Кораном и Талмудом».

Для этих целей бурятский деятель якобы собирается переговорить с персонами вплоть до арабских шейхов, Папой Римским и другими лидерами мировых религий и конфессий.

Кстати говоря, «Золотосущный завет» - это его вольная интерпретация произведения «Алтан аялгуу», которая давно переведена на современный монгольский язык. Его монголы передавали из поколения в поколение, в устной форме на протяжении многих столетий.

«По заверению предпринимателя, 150 млн долларов ему необходимы для перевода, как выяснилось, несуществующей древней рукописи, для его толкования и дальнейшего продвижения», - утверждает Монгольский узел.

И делает такой вывод: «В итоге, стратегическая сессия по Гэсэру в Улан-Удэ превратилась в скандал международного уровня».