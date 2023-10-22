Русдрам имени Николая Бестужева в Улан-Удэ решился на смелый эксперимент

«Байкал-Daily» оценил постановку «Авокадо-ТЯН»

Не… Спектакль «Авокадо-ТЯН» зашёл.

Он зашёл школьникам лет 12+.

Зашёл их родителям.

Видимо, зашёл учителям и наставникам. Было видно по эмоциям на лицах зрителей. Равнодушных не наблюдалось. На обсуждение после окончания спектакля остались почти все. «Взрослые» постановки Русдрама, скажем честно, пока так эмоционально не анализируются публикой.

На малой сцене Русского театра драмы имени Николая Бестужева (ГРДТ) задействованы восемь студентов Восточно-Сибирского института культуры (ВСГИК). Третий курс. Целевой набор театра. Первая работа в стенах ГРДТ, куда они должны через два года прийти на работу. Эксперимент.

- Весной меня удивила учебная работа этого курса – сделана на очень высоком и достойном уровне, – поделился месяц назад в интервью «Байкал-Daily» Вячеслав Дьяченко, худрук Русского театра. – И под руководством режиссёра Евгения Мордвина ребята пришли в наш театр. Этим спектаклем мы пополним нишу для подростков 12+ лет. Мордвин – режиссёр местный. У него корни в республике. Для меня это важно. Я видел его работы и рад, что он пришёл к нам в театр. Он амбициозен, целенаправлен, талантлив. У меня на него большие надежды.

Думаем, надежды худрука режиссёр-постановщик спектакля оправдал. Постановка попала в репертуар.

- Мы рады, что автор пошла на изменение названия, – рассказал Евгений Мордвин «Байкал-Daily». – «Авокадо-ТЯН» будут показывать не так часто, как другие спектакли. Ведь учебный процесс у студентов никто не отменял.

Оригинальное же название пьесы, написанной драматургом из Белоруссии Владой Ольховской в 2022 году – «Косточка авокадо». Сюжет незамысловат: 16-летняя Маша (Алёна Куликовских), выросшая в обеспеченной и влиятельной семье, во всем привыкла быть первой. Поэтому она не сомневается, что обязательно выиграет в конкурсе видеороликов, направленном на поддержку современного искусства. Однако в первом же туре Машу обходит… косточка авокадо. Теперь Маше и ее «свите» необходимо понять, кто стоит за странным проектом и как его превзойти.

Кузен Маши, приехавший на каникулы Вит (Александр Фалилеев), влюбляется в девочку Юлю (Алёна Паранченко, Юлия Свентицкая) из «хорошей компании» его сестры. Юля из бедной семьи алкоголиков, с окраины, из трущоб. Маша, её подружки Лиза (Ульяна Гордеева, Юлия Ёлгина), Мариша (Мария Медведева) относятся к ней как к «ручному зверьку», у которого нет будущего. Юля в итоге оригинально им мстит.

На фоне желания Маши сотоварищи победить в конкурсе на сцене, где нет декораций (!), поднимаются подростковые проблемы: травля слабых и малообеспеченных, первая подростковая любовь, неразделённая любовь, социальное неравенство в среде юных, подростковые банды, etc. Герои даже спорят о том, что такое современное искусство!

В переработанной постановке, конечно же, присутствует улан-удэнский колорит уровня «Чо? Каво?». Без него никуда! Но юным зрителям из столицы Бурятии он точно заходит! Опять же видно по эмоциям и реакции. Брат Юли, бандито, гангстерито Андрей (Михаил Ячин) с «плохой компанией» девочек-оторв (Алена Паранченко, Ульяна Гордеева/Юлия Свентицкая, Юлия Ёлгина) пытается вернуть сестрёнку из «хорошей компании» мажориков в привычные трущобы. Впрочем, безуспешно.

Развязка зажигательного спектакля, оформленного в двух стилях – корейский K-pop и японское аниме – весьма неожиданная. И очень позитивная: мир, дружба, жвачка». В жизни так бывает редко. Но это же театр! И, подчеркнём, очень неплохой театр.

«Современное искусство – выгодный бизнес». Это одна из реплик героини пьесы Лизы в споре с Витом.

«А мне, наивному, казалось, что искусство – это больше про прекрасное и вечное». Так ответил ей кузен Маши.

Русдрам и восемь студентов ВСГИКа показали (может быть, немного наивно) что ведь на самом деле искусство – это про вечное и прекрасное. И нет никакого современного или какого-либо другого искусства. Искусство или есть, или его нет. Работа студентов на малой сцене точно прекрасна. Да и проблемы (не только подростковые), которые поднимают молодые артисты в «Авокадо-ТЯН», по сути, тоже вечные. Они такими были, есть и будут.

Возрастное ограничение 12+