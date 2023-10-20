Теперь с дорожной ситуацией можно ознакомиться дистанционно
С дорожной ситуацией на подъезде к парому на острове Ольхон теперь можно ознакомиться виртуально. Там запущены в эксплуатацию две онлайн-камеры, сообщили в минтрансе Иркутской области.
Для этого из дорожного фонда Иркутской области было выделено 130 тысяч рублей.
Одна видеокамера направлена на паромный комплекс, вторая – в противоположную сторону. Так что в прямом эфире можно наблюдать за наличием очереди на въезд.
Онлайн-камеры будут работать круглогодично.
– Ранее камеры были установлены только на материковой части – в посёлке Сахюрта. Сейчас можно следить за очередью и на острове, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Увидеть видео с камер можно на сайте weacom.ru
На паромной переправе на Ольхон установили две онлайн-камеры
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