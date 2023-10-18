В Бурятии наградили победителей всероссийского конкурса сочинений

Жюри отметило высокий уровень сочинений
17 октября в Бурятии состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса сочинений. Всем победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты.
Участниками конкурса стали обучающиеся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Конкурс проводился среди нескольких возрастных групп в три этапа: школьный, муниципальный, региональный. На региональном этапе были представлены 93 работы. Жюри отметило высокий уровень сочинений, особенно в младшей и средней возрастных группах.
Как сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики, победителями стали:
Возрастная категория «4-5 классы»
1 место – Владислав Г., ученик МАОУ «Шигаевская СОШ» Кабанского района, сочинение «Почему я люблю рыбалку?», учитель Белькова Елена Сергеевна;
2 место – Алёна М., ученица МБОУ «Тугнуйская СОШ» Мухоршибирского района, сочинение «Детство – самая яркая пора в жизни человека», учитель Варфоломеева Людмила Григорьевна;
3 место – Алтана Ц., ученица МБОУ «Харганатская СОШ им. Д.Д. Лубсанова» Селенгинского района, сочинение «Аленький цветочек», учитель Банзарова Нина Степановна.
Возрастная категория «6-7 классы»
1 место – Кирилл Л., ученик МБОУ «Новозаганская СОШ» Мухоршибирского района, сочинение «Рождение мечты», учитель Брылева Анжелика Васильевна;
2 место – Алексей М., ученик МАОУ «СОШ №9» г. Улан-Удэ, сочинение «Истинные ценности моих предков», учитель Гармаева Наталья Юрьевна;
3 место – Юмжана Н., ученица МАОУ «Багдаринская СОШ» Баунтовского района, сочинение «Неизменившие друзья в потёртом, красном переплёте», учитель Шобоева Татьяна Анатольевна.
Возрастная категория «8-9 классы»
1 место – Александр Д., ученик МАОУ «СОШ № 49» г. Улан-Удэ, сочинение «Как я читаю книги Дюма», учитель Алагуева Ольга Лазаревна;
2 место – Анастасия С., ученица МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2», сочинение «Высота 102.0», учитель Осипова Людмила Григорьевна;
3 место – Алдар Х., ученик МАОУ «СОШ №9» г. Улан-Удэ, сочинение «Лук – грозное оружие моих предков», учитель Гармаева Наталья Юрьевна.
Возрастная категория «10-11 классы»
1 место – Ксения С., ученица ГБОУ «Лицей-интернат №61», сочинение «С тобой и без тебя…», учитель Думнова Людмила Владимировна;
2 место – Дмитрий Д., ученик МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» Тарбагатайского района, сочинение «Тайна мифического континента», учитель Зайнуллина Елена Петровна;
3 место – Анастасия К., ученица МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ, сочинение «Размышление о детстве», учитель Федосеева Ольга Николаевна;
3 место – Ирина К., ученица МБОУ «Селендумская СОШ» Селенгинского района, сочинение «Мир книг – самое замечательное творение человека», учитель Цыденова Баирма Владимировна.
В Бурятии наградили победителей всероссийского конкурса сочинений
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Бурятия, я влюблена в тебя!» - призналась Людмила Винникова
В районах республики работает всероссийская фольклорная экспедиция
В Бурятии в 2024 году запланировано благоустройство 14 дворов
Спортсменки республики завоевали две награды
Также выберут призёров конкурса и победителей в 7 номинациях
Чтобы обновить переправу, придётся объявить повторные торги
За звание лучшего будут соревноваться водители автобусов среднего и большого классов
Он садился за руль, несмотря на медицинские противопоказания
Запущена единая платформа управления городским дорожным движением
Он стащил вещи знакомой женщины
Они официально закрыли велосезон
Жителям республики объяснили, куда обращаться при его отсутствии
Главный приз достался уроженцу Забайкальского края
В чемпионате могут принять участие молодые специалисты киноиндустрии в возрасте от 18 до 35 лет
Принято решение остановить выпуск банкноты