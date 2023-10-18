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В Бурятии наградили победителей всероссийского конкурса сочинений

В Бурятии наградили победителей всероссийского конкурса сочинений
Общество,  Фото:пресс-служба БРИОП
Жюри отметило высокий уровень сочинений

17 октября в Бурятии состоялось награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса сочинений. Всем победителям были вручены дипломы и подарочные сертификаты.

Участниками конкурса стали обучающиеся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Конкурс проводился среди нескольких возрастных групп в три этапа: школьный, муниципальный, региональный. На региональном этапе были представлены 93 работы. Жюри отметило высокий уровень сочинений, особенно в младшей и средней возрастных группах.

Как сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики, победителями стали:

Возрастная категория «4-5 классы»
1 место – Владислав Г., ученик МАОУ «Шигаевская СОШ» Кабанского района, сочинение «Почему я люблю рыбалку?», учитель Белькова Елена Сергеевна;
2 место – Алёна М., ученица МБОУ «Тугнуйская СОШ» Мухоршибирского района, сочинение «Детство – самая яркая пора в жизни человека», учитель Варфоломеева Людмила Григорьевна;
3 место – Алтана Ц., ученица МБОУ «Харганатская СОШ им. Д.Д. Лубсанова» Селенгинского района, сочинение «Аленький цветочек», учитель Банзарова Нина Степановна.

Возрастная категория «6-7 классы»
1 место – Кирилл Л., ученик МБОУ «Новозаганская СОШ» Мухоршибирского района, сочинение «Рождение мечты», учитель Брылева Анжелика Васильевна;
2 место – Алексей М., ученик МАОУ «СОШ №9» г. Улан-Удэ, сочинение «Истинные ценности моих предков», учитель Гармаева Наталья Юрьевна;
3 место – Юмжана Н., ученица МАОУ «Багдаринская СОШ» Баунтовского района, сочинение «Неизменившие друзья в потёртом, красном переплёте», учитель Шобоева Татьяна Анатольевна.

Возрастная категория «8-9 классы»
1 место – Александр Д., ученик МАОУ «СОШ № 49» г. Улан-Удэ, сочинение «Как я читаю книги Дюма», учитель Алагуева Ольга Лазаревна;
2 место – Анастасия С., ученица МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2», сочинение «Высота 102.0», учитель Осипова Людмила Григорьевна;
3 место – Алдар Х., ученик МАОУ «СОШ №9» г. Улан-Удэ, сочинение «Лук – грозное оружие моих предков», учитель Гармаева Наталья Юрьевна.

Возрастная категория «10-11 классы»
1 место – Ксения С., ученица ГБОУ «Лицей-интернат №61», сочинение «С тобой и без тебя…», учитель Думнова Людмила Владимировна;
2 место – Дмитрий Д., ученик МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» Тарбагатайского района, сочинение «Тайна мифического континента», учитель Зайнуллина Елена Петровна;
3 место – Анастасия К., ученица МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ, сочинение «Размышление о детстве», учитель Федосеева Ольга Николаевна;
3 место – Ирина К., ученица МБОУ «Селендумская СОШ» Селенгинского района, сочинение «Мир книг – самое замечательное творение человека», учитель Цыденова Баирма Владимировна.

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