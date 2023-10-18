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В отдалённом улусе Бурятии строят школу на 100 мест

В отдалённом улусе Бурятии строят школу на 100 мест
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Старое здание было несейсмостойким

В улусе Дутулур Закаменского района Бурятии продолжается строительство новой школы на 100 мест. Строится идёт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в минсельхозе республики.

В двухэтажном здании школы (площадью 2636 квадратных метров) будет шесть блоков, включающих учебные помещения, универсальный зал и пищеблок.

Общий бюджет проекта – около 400 млн рублей,

Строительство новой школы необходимо, так как старое здание не соответствовало санитарным нормам и было несейсмостойким. Решение о сносе старой школы и строительстве новой приняли в 2018 году.

Новое здание будет иметь отдельные блоки для начальных и старших классов и будет адаптировано для маломобильных учеников. Как сообщал «Байкал-Daily», рядом со школой также строят детский сад.

Строительство планируется завершить до конца 2023 года.

школы строительство

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