Старое здание было несейсмостойким
В улусе Дутулур Закаменского района Бурятии продолжается строительство новой школы на 100 мест. Строится идёт в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в минсельхозе республики.
В двухэтажном здании школы (площадью 2636 квадратных метров) будет шесть блоков, включающих учебные помещения, универсальный зал и пищеблок.
Общий бюджет проекта – около 400 млн рублей,
Строительство новой школы необходимо, так как старое здание не соответствовало санитарным нормам и было несейсмостойким. Решение о сносе старой школы и строительстве новой приняли в 2018 году.
Новое здание будет иметь отдельные блоки для начальных и старших классов и будет адаптировано для маломобильных учеников. Как сообщал «Байкал-Daily», рядом со школой также строят детский сад.
Строительство планируется завершить до конца 2023 года.
В отдалённом улусе Бурятии строят школу на 100 мест
Общество, Фото:
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