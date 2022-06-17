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В улусе Бурятии строят новый детский сад и школу

В улусе Бурятии строят новый детский сад и школу
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Отопление в новостройках будет работать от газового топливе

В улусе Дутулур Закаменского района Бурятии построят новый детский сад и школу. Строительство двух объектов уже началось.

На сегодняшний день рабочие подрядной организации завершили демонтаж старой школы и приступили к разработке котлована. Что касается детского сада, то здание будет располагаться в недострое.

- Здание будущего детского сада начали строить ещё в 1992 году, однако строительство было приостановлено, а в последствии и вовсе заброшено. В настоящее время подрядчик производит демонтажные работы, разбирают стены старого здания, ведутся работы ниже нулевой отметки, идёт усиление фундамента, – рассказал начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.

По словам министра строительства Бурятии Николая Рузавина, было принято решение, что школа и детский сад в улусе будут работать на газовом топливе.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, стоимость строительства школы составит более 400 млн рублей, детского сада – 145 млн рублей.
Бурятия детские сады школа Закаменский район строительство

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