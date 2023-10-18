В Улан-Удэ подлатали разваливающуюся амбулаторию на Стеклозаводе









Как выяснилось, последний раз косметический ремонт делали в 2019 году, но результаты всех трудов быстро испарились из-за износа здания и большого потока пациентов.Теперь люди, да и сами сотрудники ждут, когда медучреждение обновят уже капитально – это спасёт основные конструкции здания. Временного ремонта хватит ненадолго, констатируют активисты Народного фронта. Всего амбулатория обслуживает 7 тысяч человек.