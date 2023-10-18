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В Улан-Удэ подлатали разваливающуюся амбулаторию на Стеклозаводе

В Улан-Удэ подлатали разваливающуюся амбулаторию на Стеклозаводе
Общество,  Фото:ОНФ
Вместо капитального ремонта там пока что сделали косметический

Месяц назад в региональном отделении Народного фронта рассказали о печальном состоянии врачебной амбулатории при городской поликлинике № 1. Она находится в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. По словам местных жителей, там были невыносимые условия – начиная от потёртых кресел и диванов и заканчивая дырами в линолеуме.

Разбитые оконные стёкла просто заклеили скотчем. Потолки почернели и буквально падали на голову. Вдобавок ко всему этому – ветхие рамы, обваливающаяся штукатурка и обшарпанные стены.

После того как на разваливающееся медучреждение обратили внимание общественники, его решили привести в порядок. В здании 1954 года постройки, которому не помешал бы капитальный ремонт, начался косметический. Там приняли белить потолки и красить стены, окна и лестницы.

Спустя пару недель амбулаторию частично подлатали. Осталось только привести в порядок кабинеты, где ведут приём врачи. 


Как выяснилось, последний раз косметический ремонт делали в 2019 году, но результаты всех трудов быстро испарились из-за износа здания и большого потока пациентов.

Теперь люди, да и сами сотрудники ждут, когда медучреждение обновят уже капитально – это спасёт основные конструкции здания. Временного ремонта хватит ненадолго, констатируют активисты Народного фронта. Всего амбулатория обслуживает 7 тысяч человек.


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