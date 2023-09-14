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На Стеклозаводе в Улан-Удэ разваливается врачебная амбулатория

На Стеклозаводе в Улан-Удэ разваливается врачебная амбулатория
Общество, 
Здание, в котором она находится, износилось на 74%

Представители регионального отделения Народного фронта рассказали о врачебной амбулатории при городской поликлинике № 1 в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод. По словам местных жителей, там невыносимые условия – начиная от потёртых кресел и диванов и заканчивая дырами в линолеуме.

Разбитые оконные стёкла просто заклеили скотчем. Потолки почернели – их давно никто не белил и уже буквально падают на голову. Вдобавок ко всему этому – ветхие рамы, обваливающаяся штукатурка и обшарпанные стены.

Зданию 1954 года постройки требуется капитальный ремонт. Инженерное обследование показало, что оно изношено на 74%. Тем не менее, врачам приходится работать в таких условиях и принимать пациентов.

- В амбулатории опасно не только лечиться, но и находиться. Там обслуживают 10 тысяч человек. Люди вынуждены терпеть такие условия от безысходности. Медики же в учреждении долго не держатся, – подчеркнули в Народном фронте.

 
Врачей в стеклозаводской амбулатории не хватает. Здание хотят капитально отремонтировать и уже готовят запрос на финансирование. «Фронтовики» тем временем обратились в Минздрав Бурятии, чтобы там обратили внимание на ситуацию.

- Сверим работы по предыдущему капремонту и текущему состоянию здания. Важно предотвратить неэффективное расходование средств в будущем, – подчеркнули они.
амбулатория ремонт ОНФ медицинская помощь

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