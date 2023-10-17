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В Бурятии определили лучшего участкового

В Бурятии определили лучшего участкового
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Евгений Корнаков работает в Улан-Удэ

В МВД Бурятии подвели итоги конкурса «Народный участковый-2023». Победу одержал участковый уполномоченный полиции отдела № 1 Управления МВД России по Улан-Удэ старший лейтенант полиции Евгений Корнаков. Победителя определили в интернет-голосовании – Корнаков набрал 3893 голоса.

Второе место занял участковый уполномоченный отделения МВД России по Еравнинскому району капитан полиции Жаргал Шойдоров, с результатом 2831 голос.

На третьем месте - участковый уполномоченный отдела №2 Управления МВД России по Улан-Удэ старший лейтенант полиции Артур Сымбелов, набравший 2554 голоса.

- В голосовании приняло участие около 10 тысяч жителей Бурятии – сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Евгений Корнаков представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, который пройдёт с 1 по 10 ноября также в форме интернет-голосования. Жителей республики приглашают поддержать нашего участкового.

Евгений Корнаков родился в селе Хоринск. Начал службу в августе 2020 года в должности участкового уполномоченного полиции отдела №1 в Улан-Удэ. Сейчас он обслуживает административный участок, на котором проживают более 3600 человек. Он рассказал, что мечтал стать полицейским с самого детства, поскольку «всегда хотел помогать людям».

Евгений Владимирович женат, воспитывает двухлетнюю дочь. Ведёт здоровый образ жизни, увлекается футболом.

В прошлом году победу в региональном конкурсе одержал старший лейтенант Тимур Хабаев из Еравнинского района.

полиция участковые

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