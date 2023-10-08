Облезлый памятник Ленину в райцентре в Бурятии обновили



Недавно в Курумкане Недавно в Курумкане взялись за памятник Владимиру Ленину, который находится на аллее Героев социалистического труда. Состояние монумента, мягко говоря, оставляло желать лучшего – он облез и частично разрушился.











Скульптуру решили отреставрировать. Работы велись в рамках федерального проекта по формированию городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Они уже завершились, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».



Как выяснилось, монумент мог развалиться в любой момент.



- Дождевые воды и осадки много лет проникали внутрь памятника. В итоге началось его разрушение. Сильно пострадали детали – рука, голова, тело, которые находились в плачевном состоянии и были под угрозой обрушения, – рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.



Специалисты усилили армирующую конструкцию, укрепили остов, восстановили все повреждённые элементы и заменили наружные слои гипса и краски.



- Ремонт сделали на средства, сэкономленные при благоустройстве аллеи в рамках федерального проекта, – уточнил Будаев.