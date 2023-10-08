08 октября

07 октября

06 октября

Популярное

Облезлый памятник Ленину в райцентре в Бурятии обновили

Облезлый памятник Ленину в райцентре в Бурятии обновили
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Он мог развалиться в любой момент

Недавно в Курумкане взялись за памятник Владимиру Ленину, который находится на аллее Героев социалистического труда. Состояние монумента, мягко говоря, оставляло желать лучшего – он облез и частично разрушился.


 
Скульптуру решили отреставрировать. Работы велись в рамках федерального проекта по формированию городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Они уже завершились, сообщает «Курумкан-инфо.24/7».

Как выяснилось, монумент мог развалиться в любой момент.

- Дождевые воды и осадки много лет проникали внутрь памятника. В итоге началось его разрушение. Сильно пострадали детали – рука, голова, тело, которые находились в плачевном состоянии и были под угрозой обрушения, – рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.

Специалисты усилили армирующую конструкцию, укрепили остов, восстановили все повреждённые элементы и заменили наружные слои гипса и краски.

- Ремонт сделали на средства, сэкономленные при благоустройстве аллеи в рамках федерального проекта, – уточнил Будаев. 
памятник Ленин реставрация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот
В Бурятии жителей райцентра расстроила спортплощадка без футбольных ворот
Общество, 08.10.2023
Власти пообещали приобрести их, но только в следующем году
Жители Бурятии кормят скот опасным сеном
Жители Бурятии кормят скот опасным сеном
Общество, 08.10.2023
Оно может стать настоящей отравой для коров
В районе Бурятии младшеклассников оставили без полдников
В районе Бурятии младшеклассников оставили без полдников
Общество, 08.10.2023
Местные жители сообщили, что их отменили вместе с продлёнкой
В микрорайоне Улан-Удэ реанимируют снесённую «депутатскую» площадку
В микрорайоне Улан-Удэ реанимируют снесённую «депутатскую» площадку
Общество, 08.10.2023
Ставшую опасной детскую зону пришлось демонтировать
В Улан-Удэ Селенга снизилась ещё на 5 сантиметров
В Улан-Удэ Селенга снизилась ещё на 5 сантиметров
Общество, 08.10.2023
Реки в городе всё больше отступают
Общественники из Бурятии рассказали, как лжесиловики вымогают у людей деньги
Общественники из Бурятии рассказали, как лжесиловики вымогают у людей деньги
Общество, 08.10.2023
Жителям республики раскрыли новые ловушки телефонных мошенников
«Конечку» двух пригородных маршрутов убрали из центра Улан-Удэ
«Конечку» двух пригородных маршрутов убрали из центра Улан-Удэ
Общество, 08.10.2023
Это сделали, чтобы разгрузить улицу Трубачеева
К жилому дому в Улан-Удэ приползла ядовитая змея
К жилому дому в Улан-Удэ приползла ядовитая змея
Общество, 08.10.2023
Щитомордника обнаружили около подъезда
В Бурятии переделывают «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
В Бурятии переделывают «понапридуманное на миллионы» горе-благоустройство
Общество, 08.10.2023
Вместо снесённой музыкальной будки, похожей на остановку, там установили новую
В Бурятии днём до +18 градусов
В Бурятии днём до +18 градусов
Общество, 08.10.2023
По республике переменная облачность, преимущественно без осадков
Золотая осень в Баргузинской долине
Золотая осень в Баргузинской долине
Общество, 07.10.2023
В конце сентября в Куйтунских степях Баргузинской долины прошёл фототур
В Улан-Удэ на субботнике собрали 20 мешков мусора
В Улан-Удэ на субботнике собрали 20 мешков мусора
Общество, 07.10.2023
Сотрудники администрации Октябрьского района убрались у висячего моста на улице Бабушкина и очистили территорию от мусора
В Чите предприниматель украл электроэнергию на 3 млн
В Чите предприниматель украл электроэнергию на 3 млн
Общество, 07.10.2023
На протяжении полугода он обеспечивал работу кафе и офисного помещения за счёт незаконного подключения к электросети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^