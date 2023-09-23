В Бурятии двое подростков украли деньги у односельчанки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Один из них не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности



В Бичурском районе раскрыли квартирную кражу, совершённую двумя несовершеннолетними.



О преступлении полицейские узнали от позвонившей в районный отдел МВД 5 сентября 22-летней местной жительницы. Она сообщила, что в течение трёх дней не находилась дома, а когда вернулась, обнаружила пропажу имущества. Входная дверь жилища была взломана, из серванта в зале исчезли копилка с монетами в общей сумме 2,5 тысячи рублей и 10 тысяч рублей купюрами из кошелька.



Позже установили причастность к краже двоих подростков. Один из них не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.



По предварительной информации, школьники 13 и 14 лет проникли в чужой двор и найденной там отвёрткой-ключом от бензопилы взломали входную дверь покинутого хозяйкой дома. Пока старший из них обыскивал в поисках ценного имущества жилище, младший, состоящий на учёте в ПДН, с той же целью заглянул в летний домик, а затем в ограде следил за обстановкой.



Украденные деньги подростки спрятали.



- В настоящее время имущество в полном объёме изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования, - сообщили в МВД по Бурятии.

