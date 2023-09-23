Участвовать могут международные научные коллективы
Объявлен открытый публичный конкурс на получение грантов по направлению «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами». Конкурс проводится совместно Российским научным фондом и министерством образования и науки Монголии.
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2024 – 2026 годах. В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива.
Гранты от России предоставляются по результатам конкурса российскому научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной основе. Его размер составляет от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно. Грант Монголии предоставляется зарубежному научному коллективу. Необходимым условием предоставления российского гранта является получение зарубежным научным коллективом монгольского гранта на осуществление проекта.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17:00 (по московскому времени) 4 декабря в виде электронного документа через информационно-аналитическую систему Российского научного фонда. Результаты конкурса утвердят до 29 февраля 2024 года.
Россия и Монголия выделят гранты на научные исследования
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