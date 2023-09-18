«Яркий и хлебосольный»: В Бурятии пройдёт фестиваль старообрядческой культуры





23 сентября в селе Тарбагатай пройдёт межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры «Путь Аввакума» (возрастное ограничение 6+). На праздник съедутся семейские коллективы, мастера народных художественных промыслов из разных районов республики, а также делегации из Иркутской области, Забайкальского края и Алтая.Фестиваль проходит в рамках программы по сохранению и развитию традиционной культуры старообрядцев.- Я приглашаю на этот праздник всех жителей Республики Бурятия. Потому что праздник будет яркий, весёлый, хлебосольный и щедрый. В рамках фестиваля мы откроем дом культуры, который у нас отремонтирован по нацпроекту «Культура», и библиотеку в селе Тарбагатай. Праздник будет разнообразный, - обратилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Посетители фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку «Город мастеров». Участники покажут произведения народных художественных промыслов и презентуют сувениры. А семейские коллективы устроят дефиле в традиционных старообрядческих нарядах.Также в рамках фестиваля состоится большой концерт фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!», детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки» и именитых семейских коллективов: «Судьбинушка», «Истоки», Большекуналейский хор.- Все мероприятия проходит под эгидой 90-летия района. Поэтому программа довольно насыщенная. Тарбагатайский район всегда славился сохранением традиций старообрядческой культуры. В прошлом году мы выиграли грант в размере 200 тысяч рублей, которые пошли на организацию этого события, - рассказал глава Тарбагатайского района Виктор Смолин.Кроме того, в рамках фестиваля состоится праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»с концертно-гастрономической программой. Зрителей ждёт чемпионат по приготовлению щей, ярмарка сельскохозяйственных продуктов, мастер-класс по семейским пляскам «Тарбагатайские дробушки» и спартакиада по русской лапте.Вход свободный.