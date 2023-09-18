В лесах вокруг Улан-Удэ насобирали более 300 кубов мусора

Любителям сорить там грозят солидные штрафы
Из улан-удэнских лесов вывезли 320 кубов мусора. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства администрации. Сотрудники подведомственного ему МБУ «Городское лесничество» весь год наводят порядок в зелёных зонах. В 2023-ем специалисты составили реестр несанкционированных свалок, чтобы оперативно планировать уборку и отслеживать ситуацию с твёрдыми бытовыми отходами.
- На въезде в лес мы устанавливаем фотоловушки и приборы фото- и видеофиксации для регистрации нарушений. Патрулирование проводится ежедневно, в том числе – ночью, – рассказал инженер охраны и защиты леса МБУ Павел Самолюк.
Всего от мусора очистили площадь в 338 тысяч квадратных метров. Большую часть – 250 тысяч «квадратов» – с помощью тракторов и ещё 88 тысяч – вручную. Тем, кто сорит в лесах, грозят немалые штрафы. Физическим лицам за это придётся выложить до 3 000, должностным – до 30 000, индивидуальным предпринимателям – до 50, а юрлицам – до 250 тысяч рублей.
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