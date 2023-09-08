В Иркутской области на день запретят розничную продажу алкоголя

Ограничения будут действовать 11 сентября



В Иркутской области во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения продлятся с 8:00 до 23:00 часов.



Запрет действует согласно постановлению правительства региона от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». При этом ограничение не коснётся хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.



Для пресечения незаконной розничной продажи алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) 11 сентября служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 8:00 до 23:00 будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи алкоголя по телефонам горячей линии: (3952) 34-25-48, 8-950-072-30-50. Поступающая информация будет передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер реагирования.



- Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



