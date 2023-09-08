Иркутские легкоатлеты стали призёрами чемпионата России

Они выиграли серебряные медали по эстафетному бегу



8 комплектов медалей выиграли сборные команды Иркутской области на чемпионате и первенствах России по эстафетному бегу. Соревнования с 5 по 8 сентября проходят в Сочи. Во второй день турниров было разыграно девять комплектов наград.



Легкоатлеты Иркутской области стали серебряными призёрами чемпионата России в смешанной эстафете 4х400. Денис Серазтдинов, Екатерина Иванова, Дмитрий Пасечник и Кристина Вершинина финишировали со временем – 3:20.31. «Золото» у сборной Курской области (3:18.74), бронзовым призёром стала команда Санкт-Петербурга (3:21.50).



Юниорская сборная Прибайкалья в смешанной эстафете 4х400 завоевала бронзовые награды. Егор К., Екатерина Т., Игорь Щ. и Полина Д. показали результат – 3:33.87. На первую ступень пьедестала почёта поднялись спортсмены Московской области (3:30.97), на вторую – команда Санкт-Петербурга (3:32.57).



По информации министерства спорта Иркутской области, 7 сентября на чемпионате и первенствах России по эстафетному бегу разыграно десять комплектов наград. В третий день соревнований спортсмены региона завоевали шесть комплектов медалей.



Юниорки Иркутской области стали победительницами первенства страны в эстафете 100+200+300+400 м. Обладательницы золотых наград: Ксения М., Арина Ч., Екатерина Т. и Полина Д. финишировали со временем –2:13.58.



Серебряными призёрами чемпионата России среди мужчины в эстафете 4х800 м стали Алексей Яблоков, Евгений Трифонов, Дмитрий Пасечник и Иван Непокрытов. Сборная области пробежала дистанцию за – 7:25.10. На вторую ступень пьедестала почёта в первенстве страны среди юношей до 18 лет поднялись Владислав Д., Александр П., Дмитрий Ж. и Егор К. Иркутские спортсмены в эстафете 100+200+300+400 м показали результат – 2:00.78.



Бронзовые медали первенства России среди девушек до 18 лет в эстафете 100+200+300+400 м выиграли Елена П., Любовь Б., Полина Т. и Екатерина И. Команда финишировала со временем – 2:18.41. Артём К., Марк П., Илья Т. и Андрей Б. стали третьими среди юношей до 18 лет. Они пробежали 4х800 м за 8:11.96. Юниоры Иркутской области в эстафете 4х800 м поднялись на третью ступень пьедестала почёта. Егор К., Демьян К., Павел Б. и Андрей Б. установили результат – 7:53.95.



