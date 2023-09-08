В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам



Жители Тарбагатая пожаловались на разлившиеся в селе огромные лужи. Одна из них образовалась между двумя улицами – Баннова и Строительная, причём, по словам местных, «она там постоянно».



- Как ребятишки будут ходить на остановку? Туда подъезжает школьный микрик. Им ходить в резиновых сапогах и брать с собой сменку? – поинтересовались люди в группе «Тарбагатай-инфо 24/7».



Тарбагатайцам, по собственному же признанию, приходится плавать по огромным лужам и на улице Омулёвая в сторону очистных.



- Сами работники МАО ДЭУ (дорожного-эксплуатационного управления – прим.) ездят по этой дороге и ничего не предпринимают. Месят эту грязь туда-сюда и потом на легковой машине не проехать, – негодуют люди.



Власти призвали разобраться в ситуации. Руководитель МАУ ДЭУ Наталья Соболева сообщила, что на улице Баннова уже началась отсыпка.



- Переулка между ней и улицей Строительная в реестре муниципальных дорог нет, но просьбе жителей мы его сделаем, – подчеркнула Соболева.