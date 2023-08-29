В Улан-Удэ проходит фотовыставка в память о казаках, погибшим на СВО

В филиале госфонда «Защитники Отечества» по Республике Бурятия проходит фотовыставка «Казачий бессмертный полк». Она посвящена памяти казаков, погибших в ходе специальной военной операции.- Около 200 казаков ушло из Бурятии на специальную военную операцию. Мы будем помнить подвиг героев братьев-казаков! - сказал заместитель руководителя филиала Госфонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Денис Леонов.Выставка организована при содействии Окружного казачьего общества «Верхнеудинское».Филиал госфонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 61А.

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