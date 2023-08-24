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Жители Бурятии смогут улететь в Таиланд из Иркутска

Жители Бурятии смогут улететь в Таиланд из Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com.
Туроператоры уже подготовили предложения к зиме

В преддверии будущего зимнего сезона многие туроператоры уже заявили о своих полётных планах по Таиланду. В частности, московские крупные туроператоры будут возить туристов на рейсах «Аэрофлота» четыре раза в неделю в Бангкок, и три раза - на Пхукет. А в октябре запланированы ежедневные вылеты в Бангкок и на Пхукет.  Из Новосибирска, Красноярска, Владивостока и Хабаровска туристы будут летать по этим направлениям на «Аэрофлоте» два раза в неделю.

Жители Бурятии смогут улететь на «Аэрофлоте» в Таиланд из Иркутска. Анонсирована периодичность – четыре вылета из Иркутска каждую неделю, в Бангкок, и на Пхукет.

Кроме Аэрофлота, в Таиланд из Иркутска будут летать и другие три авиаперевозчика- авиакомпания AZUR air, авиакомпания «Икар», авиакомпания Red Wings. Они выполняют рейсы в рамках турпутёвки у российских туроператоров Анекс тур, Пегас туристик, Корал трэвел, Fun & Sun.

- Эти авиаперевозчики предлагают обширную программу вылетов в Бангкок и на Пхукет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Томска, Кемерово и Сочи. Полётная программа стартует с октября, - сообщает портал «Турдом».

Кроме чартерных рейсов в этом сезоне запланированы регулярные рейсы авиакомпании S7 Airlines из Иркутска в Бангкок, которые перевозчик выполняет круглогодично.

Как отмечают эксперты портала «Турдом», рейсов в Таиланд зимой-2023/2024 станет значительно больше. В частности, в прошлом сезоне «Аэрофлот» не летал из Хабаровска. А из ряда городов Сибири и Дальнего Востока нацперевозчик «Аэрофлот» возобновил полёты раньше обычного, в июле. Добавились новые маршруты у авиакомпании «Икар»: из Екатеринбурга и Владивостока на Пхукет.




Таиланд Иркутск туризм путешествие Аэрофлот

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