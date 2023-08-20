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Село в Бурятии заполонила наркотическая трава

Село в Бурятии заполонила наркотическая трава
Общество,  Фото:vk.com/buryatiaofficial
Местные жители наткнулись на неё в поле

Мухоршибирцы поинтересовались у властей сельского поселения «Мухоршибирское», почему в районном центре не уничтожают дикорастущую коноплю. «За головной подстанцией в поле очень много. Где бывшая ферма «Агротопводстроя» – тоже», – заявили люди в районном чате.

Власти на это пояснили: с травой в сельском поселении активно борются. В последний раз это делали в июле.
 
- Сегодня обнаружены новые очаги прорастания дикорастущей конопли в большом масштабе. Идёт процесс подготовки к химическому уничтожению. Работы проведут в ближайшее время, – сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию СП.
конопля

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