В Давше не осталось ни одного человека
В конце июля власти Бурятии согласовали упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи Острова, которые находятся в прибрежном Баргузинском районе. По данным последней всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году, в первом населённом пункте тогда насчитывалось всего три человека, во втором – 0.
С соответствующим ходатайством в правительство Бурятии обратились депутаты муниципального образования. Скоро с карт исчезнет и посёлок Давша в Северо-Байкальском районе. Он находится в Баргузинском заповеднике – на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Любая экономическая деятельность там под табу – разрешены только экскурсии и познавательный туризм.
Согласно части 1 статьи 14 республиканского закона «Об административно-территориальном делении Бурятии», «упразднению подлежат населённые пункты, где длительное время отсутствуют проживающие» и нет имущества, находящегося в собственности физических или юридических лиц. По последним данным, в 2020 году в Давше значилось шесть жителей. Однако всех зарегистрированных сняли с учёта. Сейчас там никто не прописан и не живёт.
Власти Бурятии поддержали обращение депутатов райсовета о ликвидации посёлка. Они, как и народные избранники из Баргузинского района, должны направить все материалы в Народный Хурал для исключения населённого пункта из учётных данных.
В Бурятии ликвидируют ещё один обезлюдевший посёлок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Давше не осталось ни одного человека
Здесь обещают стабильное денежное довольствие
О подвиге Героя России рассказали в особом параграфе
Главный врач БСМП и руководитель военного госпиталя рассказал о планах и впечатлениях
У животного, которое «пошло по рукам», начался дичайший стресс
Горячую воду планируют подать в конце августа
Им предложили не ехать на работу, сославшись на форс-мажор
Изначально они планировались в Окинском районе
Они рассказали, представителям каких профессий нужен высокий IQ
Им передали портфели с канцелярией
Ранее там вводили режим ЧС
В первый месяц осени в республике ударят заморозки
Неприятный аромат одолевает местных жителей целыми днями
Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году
Ирина Сергеевна была заслуженным врачом Республики Бурятия