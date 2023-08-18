18 августа

17 августа

Популярное

В Бурятии ликвидируют ещё один обезлюдевший посёлок

В Бурятии ликвидируют ещё один обезлюдевший посёлок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Давше не осталось ни одного человека

В конце июля власти Бурятии согласовали упразднение посёлков Святой Нос и Ушканьи Острова, которые находятся в прибрежном Баргузинском районе. По данным последней всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году, в первом населённом пункте тогда насчитывалось всего три человека, во втором – 0.

С соответствующим ходатайством в правительство Бурятии обратились депутаты муниципального образования. Скоро с карт исчезнет и посёлок Давша в Северо-Байкальском районе. Он находится в Баргузинском заповеднике – на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Любая экономическая деятельность там под табу – разрешены только экскурсии и познавательный туризм.

Согласно части 1 статьи 14 республиканского закона «Об административно-территориальном делении Бурятии», «упразднению подлежат населённые пункты, где длительное время отсутствуют проживающие» и нет имущества, находящегося в собственности физических или юридических лиц. По последним данным, в 2020 году в Давше значилось шесть жителей. Однако всех зарегистрированных сняли с учёта. Сейчас там никто не прописан и не живёт.

Власти Бурятии поддержали обращение депутатов райсовета о ликвидации посёлка. Они, как и народные избранники из Баргузинского района, должны направить все материалы в Народный Хурал для исключения населённого пункта из учётных данных.
упразднение Северо-Байкальский район правительство РБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ликвидируют ещё один обезлюдевший посёлок
В Бурятии ликвидируют ещё один обезлюдевший посёлок
Общество, 18.08.2023
В Давше не осталось ни одного человека
В Бурятии Росгвардия приглашает на военную службу по контракту
В Бурятии Росгвардия приглашает на военную службу по контракту
Общество, 18.08.2023
Здесь обещают стабильное денежное довольствие
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского
Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского
Общество, 18.08.2023
О подвиге Героя России рассказали в особом параграфе
Кандидат «Единой России» Вячеслав Дондоков приехал в отпуск с СВО
Кандидат «Единой России» Вячеслав Дондоков приехал в отпуск с СВО
Общество, 18.08.2023
Главный врач БСМП и руководитель военного госпиталя рассказал о планах и впечатлениях
В Улан-Удэ «в воспитательных целях» избивали красивую породистую кошку
В Улан-Удэ «в воспитательных целях» избивали красивую породистую кошку
Общество, 18.08.2023
У животного, которое «пошло по рукам», начался дичайший стресс

В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги
В Бурятии сельчане не смогли попасть на работу из-за размытой дороги
Общество, 18.08.2023
Им предложили не ехать на работу, сославшись на форс-мажор
Место проведения летних сельских спортивных игр в Бурятии перенесли
Место проведения летних сельских спортивных игр в Бурятии перенесли
Общество, 18.08.2023
Изначально они планировались в Окинском районе
Улан-удэнцы назвали профессии и занятия для интеллектуалов
Улан-удэнцы назвали профессии и занятия для интеллектуалов
Общество, 18.08.2023
Они рассказали, представителям каких профессий нужен высокий IQ
В Бурятии пообещали очень холодный сентябрь
В Бурятии пообещали очень холодный сентябрь
Общество, 18.08.2023
В первый месяц осени в республике ударят заморозки

В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть
В пригородном посёлке Бурятии следом за Улан-Удэ стало плохо пахнуть
Общество, 18.08.2023
Неприятный аромат одолевает местных жителей целыми днями
В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов
В Улан-Удэ продолжают разваливаться школьные стадионы за 66 миллионов
Общество, 18.08.2023
Спортобъекты оказались не готовы к новому учебному году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^