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Бурятия получит 113 млн на быстровозводимые детские лагеря

Бурятия получит 113 млн на быстровозводимые детские лагеря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они появятся в Улан-Удэ и Заиграевском районе

Бурятия выиграла субсидию в 113,7 млн рублей на строительство четырёх детских корпусов на основе быстровозводимых конструкций. Их возведут в летних лагерях в Улан-Удэ и Заиграевском районе уже в этом году. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Конкурсный отбор на получение субсидий прошли 16 регионов, в том числе наша республика, - написал он.

Проект был запущен в 2022 году. В начале 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин выделил миллиард рублей на субсидии регионам для создания быстровозводимых лагерей, в том числе палаточного типа.

- Корпуса планируется возвести в Улан- Удэ на базе лагеря «Старт» и в Закаменском районе на базе лагеря «Гэсэр» - по два корпуса в каждом лагере. Принять детей лагеря смогут до конца текущего года, - уточнил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», депутаты горсовета и надзорные органы неоднократно указывали на необходимость обновления детских спортивно-оздоровительных лагерей в пригороде Улан-Удэ. К примеру, сейчас для отдыха и размещения детей в детском лагере «Огонёк» используются здания спальных корпусов и столовой 1940, 1962, 1963 годов постройки, в лагере «Берёзка» - 1968 и 1970 гг., в лагере «Родник» - 1939 и 1968 гг.

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