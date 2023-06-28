На Ольхоне восстановят Шаманский лес

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялось заседание попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общества



В Иркутской области при участии регионального правительства прошло заседание попечительского совета областного отделения Русского географического общества. Это одно из старейших географических обществ мира, которое объединяет специалистов в области географии и смежных наук, путешественников и общественных деятелей.



– Составлена программа важнейшего мероприятия этого года – иркутского заседания совета старейшин Русского географического общества в августе. Успешно проведено финансирование программы грантовых проектов Иркутского отделения Русского географического общества этого года. Большинство проектов уже выполняются. Завершённые и планируемые проекты разнообразны. Они касаются темы патриотического воспитания молодёжи, новых сведений о выдающейся женщине-географе Александре Потаниной и путешествия по льду Байкала, - рассказал губернатор области Игорь Кобзев.



Грантовую поддержку в этом году получили 13 проектов на общую сумму 1,5 млн рублей. В их числе: создание электронного каталога фауны Байкальской Сибири; серии научно-популярных сюжетов о загадках, мифах и природных явлениях озера Байкал; изучение распределения частиц микропластика в толще воды озера Байкал; восстановление Шаманского леса у мыса Бурхан (остров Ольхон); проведение ХII межрегиональной олимпиады по географии среди учеников 7-11 классов и другие.



В августе в Иркутске и на Байкале состоится заседание совета старейшин Русского географического общества. Утверждены научная и экскурсионная программы совета. В числе тем, которые обсудят его участники, картографо-космический мониторинг зоны воздействия Ангарских водохранилищ, устойчивое развитие горных регионов России, современное водопотребление в мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



