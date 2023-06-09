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В Бурятии снова пробегут марафон «Чистый Байкал»

В Бурятии снова пробегут марафон «Чистый Байкал»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования и экомероприятия пройдут в Баргузинском районе

С 11 по 12 августа в Бурятии, на берегу Байкала состоится IV международный марафон «Чистый Байкал».

В рамках марафона 11 августа в пансионате «Колос» села Максимиха пройдёт круглый стол на тему «О Байкале на чистоту», в котором примут участие экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества. Главной целью круглого стола является привлечение внимания местного, регионального, федерального и мирового сообщества к проблемам озера Байкал. После круглого стола будет организована экологическая акция по уборке территории села и береговой линии.

Соревнования состоятся 12 августа с 9:00 в селе Максимиха Баргузинского района. Стартово-финишный городок будет расположен на 228 километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»).

Программа марафона

11 августа
10:00 - Экологическая акция с волонтёрами и участниками марафона
15:00-16:00 - Круглый стол с волонтёрами и участниками марафона по вопросам экологии «О Байкале на чистоту»

12 августа
9:00 - Старт забегов на 42,2 км, 21,1км и 10 км
9:00 - Старт на дистанции 3 км
10:00-12:00 - Награждение победителей и призёров на дистанции 3 км
18:00-21:00 - Награждение победителей и призёров на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км. Церемония закрытия.

Движение автотранспорта в день соревнования будет ограничено с 8:00, сообщают организаторы.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия марафон Баргузинский район спорт экология акция

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