В Бурятии дети нарисовали антикоррупционные рисунки

В конкурсе участвовали дети сотрудников УФСИН
В УФСИН России по Бурятии подвели итоги конкурса детских рисунков «Мир без коррупции», в котором приняли участие дети сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы региона в возрасте от 5 до 15 лет.
Ребята ярко и наглядно изобразили проблему коррупции и своё отношение к ней. Их творческие работы, выполненные в разных техниках рисования, получились интересными и непохожими друг на друга.
Лучшие работы среди представленных отбирала конкурсная комиссия во главе с начальником управления Сергеем Кудрявцевым. Комиссия высоко оценили оригинальность художественного замысла, новизну идей и креативность рисунков, сообщили в пресс-службе.
Его посмертно наградили орденом Мужества
В зонах отдыха вовсю оформляют клумбы
За озеленение взялись активисты ТОСа
Проводятся профилактические рейды
В конкурсе участвовали дети сотрудников УФСИН
Соревнования проведут в эту субботу
Соревнования состоятся в Селенгинске
В столице республики осадков не ожидается
Акция будет приурочена ко Дню России
На «Наши надежды» также приедут гости из Бурятии и Иркутской области
В рамках памятной даты состоится творческий вечер
Официальное открытие пройдёт в эту субботу
Школьники освоят оборудование, используемое в горнорудной промышленности
В турнире участвовали школьники республики
Он пройдёт 23 июня в Улан-Удэ