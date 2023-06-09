В Бурятии дети нарисовали антикоррупционные рисунки

















В УФСИН России по Бурятии подвели итоги конкурса детских рисунков «Мир без коррупции», в котором приняли участие дети сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы региона в возрасте от 5 до 15 лет.Ребята ярко и наглядно изобразили проблему коррупции и своё отношение к ней. Их творческие работы, выполненные в разных техниках рисования, получились интересными и непохожими друг на друга.Лучшие работы среди представленных отбирала конкурсная комиссия во главе с начальником управления Сергеем Кудрявцевым. Комиссия высоко оценили оригинальность художественного замысла, новизну идей и креативность рисунков, сообщили в пресс-службе.