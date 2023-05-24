24 мая

23 мая

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В Чите родители выпускников перепели Инстасамку

В Чите родители выпускников перепели Инстасамку
Общество, 
«Надо деньги сдать!» - поют родители

В Чите родители креативно поздравили своих детей, окончивших многопрофильный лицей при Забайкальском государственном университете.

Родители сняли пародию на песню блогерши, рэп-исполнительницы Инстасамки (более 5,5 млн подписчиков). Оригинальный трек называется «За деньги да», в клипе читинцев же повторяется «Надо деньги сдать!»

Видео набирает популярность, особенно после того, как на него обратила внимание сама Инстасамка. Она репостнула клип на своей странице в соцсети.

Клип опубликовал видеограф Владимир Дементьев. 

клип

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