В Чите родители выпускников перепели Инстасамку





В Чите родители креативно поздравили своих детей, окончивших многопрофильный лицей при Забайкальском государственном университете.Родители сняли пародию на песню блогерши, рэп-исполнительницы Инстасамки (более 5,5 млн подписчиков). Оригинальный трек называется «За деньги да», в клипе читинцев же повторяется «Надо деньги сдать!»Видео набирает популярность, особенно после того, как на него обратила внимание сама Инстасамка. Она репостнула клип на своей странице в соцсети.Клип опубликовал видеограф Владимир Дементьев.