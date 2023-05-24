В Чите родители выпускников перепели Инстасамку

«Надо деньги сдать!» - поют родители
В Чите родители креативно поздравили своих детей, окончивших многопрофильный лицей при Забайкальском государственном университете.
Родители сняли пародию на песню блогерши, рэп-исполнительницы Инстасамки (более 5,5 млн подписчиков). Оригинальный трек называется «За деньги да», в клипе читинцев же повторяется «Надо деньги сдать!»
Видео набирает популярность, особенно после того, как на него обратила внимание сама Инстасамка. Она репостнула клип на своей странице в соцсети.
Клип опубликовал видеограф Владимир Дементьев.
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«Надо деньги сдать!» - поют родители
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